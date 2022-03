Tennisser Thiem stelt rentree weer uit en mist ook Indian Wells

De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft zijn rentree opnieuw uitgesteld. De voormalig nummer 3 van de wereld en voormalig US Open-kampioen heeft zich afgemeld voor de masterstoernooien van Indian Wells en Miami. Het toernooi van Indian Wells begint donderdag.

“Mijn herstel verloopt goed en ik heb goede trainingsweken achter de rug, maar ik heb toch besloten me af te melden voor die twee toernooien. Ik keer terug op gravel, de ondergrond waarop ik me het prettigst voel”, zei de 28-jarige Thiem, die te maken had met een slepende polsblessure. Het gravelseizoen begint over een maand.

Thiem kwam in juni van vorig jaar voor het laatst in actie, op het grastoernooi van Mallorca. Hij zou begin dit jaar al terugkeren in Zuid-Amerika, maar ook die plannen gingen niet door.

In 2019 wist Thiem het toernooi van Indian Wells te winnen. Hij versloeg toen Roger Federer in de finale.