Tennisster Fernandez overleeft 5 matchpoints en prolongeert titel

De Canadese tennisster Leylah Fernandez heeft op het WTA-toernooi van Monterrey met veel moeite haar titel geprolongeerd. De 19-jarige Fernandez overleefde in Mexico in de eindstrijd tegen de Colombiaanse Camila Osorio, de mondiale nummer 35, liefst vijf wedstrijdpunten. Het werd uiteindelijk na 2 uur en 52 minuten 6-7 (5) 6-4 7-6 (3).

Fernandez kreeg één matchpoint tegen bij een 5-4-achterstand in de derde set en nog eens vier bij 6-5 voor de Colombiaanse. “Vandaag was het een heel erg zware wedstrijd, niet alleen fysiek of tennistechnisch, maar vooral mentaal”, zei Fernandez. “Camila is een moeilijke speelster om tegen te spelen. Ze is erg slim en wisselt slices af met hoge ballen, het is erg onvoorspelbaar.”

Voor Fernandez, de nummer 21 van de wereld, is het de tweede titel uit haar loopbaan. Vorig jaar beleefde ze op hetzelfde evenement een primeur.

De linkshandige Fernandez verbaasde vorig jaar door op de US Open de finale te halen. Daarin was de Britse Emma Raducanu te sterk.