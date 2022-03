Wielrenner Eekhoff verlaat Parijs-Nice na val

Nils Eekhoff heeft maandag in de tweede etappe van Parijs-Nice moeten opgeven. De renner van Team DSM was betrokken bij een valpartij waarbij ook onder meer de Italiaan Matteo Trentin betrokken was.

Van de slachtoffers van de val was Eekhoff er het slechtst aan toe. Zijn ploeg heeft nog niets gemeld over de aard van de verwondingen. De val gebeurde op een moment dat het peloton door de wind in stukken brak.

Eerder in de rit was Wout van Aert ook al ten val gekomen. De Belg, zondag betrokken bij de machtsgreep van zijn ploeg Jumbo-Visma die zijn ploeggenoot Christophe Laporte de leiderstrui opleverde, kon terugkeren in het peloton. “Hij is oké. Wout moest alleen van fiets wisselen en is daarna teruggekeerd in de groep”, verklaarde ploegleider Grischa Niermann.