Belg Merlier blijft Kooij in sprint net voor in Tirreno

Olav Kooij heeft in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico net naast de winst gegrepen. De 20-jarige Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma eindigde in de sprint als tweede, achter de Belg Tim Merlier. Voor Merlier betekende het zijn eerste zege in dit nieuwe wielerseizoen.

De Australiër Kaden Groves finishte, in de rit die over 219 kilometer van Camaioire naar Sovicille ging, als derde. De Slowaak Peter Sagan werd vierde. Voorafgaand aan de tweede etappe hielden de wielrenners een minuut stilte, als steunbetuiging aan Oekraïne. De dragers van de klassementstruien stonden tijdens de minuut stilte in Camaiore voor het peloton.

“Het voelt heel goed om dit jaar voor het eerst te winnen”, zei Merlier. “Mijn vorm was al goed, maar dat leverde nog geen resultaten op. Ik moest vandaag eerst de bergen overleven. Daarna bracht het team me in een zeer goede positie. Het was weer een heel hectische sprint. Laten we hopen dat ik morgen weer win, maar het eerste doel van het team is al bereikt.”

De Italiaan Filippo Ganna won maandag de openingsetappe, een individuele tijdrit over een kleine 14 kilometer. Hij blijft leider in het algemeen klassement. Remco Evenepoel volgt met een achterstand van 11 seconden. De Sloveense favoriet Tadej Pogacar pakte een bonusseconde in een tussensprint en is derde op 17 tellen van Ganna.

De derde etappe in Tirreno-Adriatico gaat woensdag over 170 kilometer van Murlo naar Terni.