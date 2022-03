Slachtoffer wil dat OM Quincy Promes vervolgt voor moordpoging

Het slachtoffer in de strafzaak tegen Quincy Promes wil dat het Openbaar Ministerie de voetballer vervolgt voor een poging tot moord in plaats van poging tot doodslag. De advocaat van het slachtoffer dat in zijn knie is gestoken is daarvoor een procedure gestart bij het gerechtshof om de aanklacht te verzwaren. Dit leidt tot uitstel van de strafzaak.

RTL Boulevard meldt dinsdag dat de inhoudelijke behandeling, die gepland stond op 31 maart, niet doorgaat. Het OM wil eerst de beslissing van het hof afwachten en zal daarna een nieuwe zittingsdatum plannen, bevestigt een woordvoerder. Voor een poging tot moord, waarbij sprake is van voorbedachte raad, gelden zwaardere straffen dan bij een poging tot doodslag. Promes had nog geen dagvaarding gekregen.

Volgens het OM heeft Promes in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie gestoken. Promes speelde op dat moment voor Ajax, begin vorig jaar verhuisde hij naar de Russische club Spartak Moskou.

Het is niet bekend wanneer het gerechtshof in Amsterdam de zogeheten artikel 12-procedure behandelt. Die procedure is niet openbaar.