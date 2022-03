Tennisser Murray geeft prijzengeld rest van jaar aan Oekraïne

Tennisser Andy Murray stelt het prijzengeld dat hij de rest van het jaar wint beschikbaar aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, en dan met name aan kinderen. De voormalige nummer 1 van de wereld doet dat via UNICEF.

“Ongelooflijk veel kinderen zijn in gevaar door deze oorlog”, zegt Murray. “Kinderorganisatie UNICEF kan op vele manieren hulp bieden. Daar wil ik graag aan bijdragen.”

De Brit zei dat het onder meer gaat om dringende medische hulp, maar ook om lespakketten. “Het onderwijs moet hoe dan ook doorgaan”, aldus Murray.

Tennisorganisaties WTA, ATP en ITF starten samen met de vier organisatoren van de grandslamtoernooien een steuncampagne voor Oekraïne. Dat doen ze onder de naam Tennis Plays for Peace.

De actie moet vooral een duidelijk beeld van steun uit de tenniswereld uitdragen. Een en ander is vooral toegespitst op communicatie op sociale media en ook tijdens toernooien. De Oekraïense vlag wordt overal getoond en iedereen in het tennis wordt opgeroepen om de hashtag ‘#TennisPlaysforPeace’ te gebruiken. De zeven grote organisatoren hebben ook elk 100.000 dollar voor humanitaire hulp in Oekraïne toegezegd.