Veel landen willen verbod op organiseren toernooien in Rusland

Rusland en Belarus mogen geen internationale sporttoernooien meer organiseren, ze niet toegewezen krijgen en ze mogen zich er ook geen kandidaat meer voor stellen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een verklaring daartoe door officials uit tientallen landen ondertekend, onder wie de Nederlandse minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport. Dit alles vanwege de Russische inval in Oekraïne.

In de verklaring worden sportorganisaties bovendien opgeroepen relaties met sponsoren uit beide landen zoveel mogelijk te beperken. Naast Nederland hebben ook onder meer België, Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten ondertekend.

Sinds de oorlog in Oekraïne zien de meeste landen al af van deelname aan evenementen in Rusland. Ook zijn er al veel geplande wedstrijden of toernooien in het land afgelast of uitgesteld.