Verstappen in Bahrein in actie op tweede testdag

Max Verstappen komt bij de tweede testronde voor het nieuwe seizoen van de Formule 1 in actie op de tweede testdag. Zijn Mexicaanse ploeggenoot bij Red Bull Sergio Pérez stapt in Bahrein donderdag zijn auto in, Verstappen is vrijdag aan de beurt. Zaterdag zijn beide coureurs op het circuit te zien, Pérez in de ochtend en Verstappen in de middag.

In Barcelona, waar de Formule 1-coureurs anderhalve week geleden hun eerste testdagen hadden, kwam Verstappen nog op de eerste dag in actie.

Op 20 maart begint het nieuwe Formule 1-seizoen, ook in Bahrein.