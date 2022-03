WADA coulant met dopingregels voor Oekraïense sporters

Wereldantidopingagentschap WADA heeft de regels voor het testen op doping aangepast voor Oekraïense sporters. Het WADA gaf dinsdag een update over de situaties in Oekraïne, Belarus en Rusland.

“Wat het testen betreft, begrijpt het WADA dat testen in Oekraïne gewoonweg niet mogelijk is. Het testen van Oekraïense atleten die buiten Oekraïne trainen of wonen, kan en moet doorgaan, waar dat kan op een veilige en passende manier”, aldus het WADA.

Volgens het mondiale agentschap moeten antidopingorganisaties coulant zijn op het gebied van de zogenoemde whereabouts, de verblijfplaatsen die sporters moeten opgeven zodat dopingcontroleurs hen altijd kunnen opzoeken. “Organisaties met Oekraïense atleten in hun whereabout-pools moeten, waar mogelijk, contact opnemen met die atleten om te bepalen of het gepast en mogelijk is om door te gaan met verzoeken om de bijgewerkte verblijfsgegevens in te dienen.”

Voor de Belarussische en Russische sporters geldt dat zij nog altijd getest kunnen worden. Wel heeft het WADA veiligheidsvoorschriften opgesteld.