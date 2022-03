Winters stopt als directeur schaatsstadion Thialf

Marc Winters stopt per 1 april als directeur van schaatsstadion Thialf. Hij was ruim vijf jaar in dienst.

“Ondanks de tegenslagen die Thialf de afgelopen jaren kende, lukte het om de herstructurering van Thialf met succes uit te voeren. In samenwerking met de topsportpartners, de raad van commissarissen en de aandeelhouders werden belangrijke stappen gezet om de toekomstige exploitatie sluitend te krijgen. De succesvolle lobby bij het Rijk gaf zicht op voldoende middelen om het ijsstadion voor langere tijd op niveau te kunnen blijven onderhouden. Daarmee komt de basis steeds meer op orde en start voor Thialf een nieuwe fase”, meldt het Heerenveense ijsstadion in een verklaring.

Thialf, dat de afgelopen jaren te maken had met financiƫle problemen, verwacht op korte termijn een opvolger van Winters te kunnen benoemen.