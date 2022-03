Djokovic in schema Indian Wells, maar toegang tot VS nog onzeker

Het tennistoernooi van Indian Wells heeft Novak Djokovic opgenomen in het speelschema van het toernooi. Het is echter nog onduidelijk of de Servische nummer 2 van de wereldranglijst toestemming krijgt om naar de Verenigde Staten te reizen.

De twintigvoudig grandslamwinnaar heeft tot dusverre geweigerd om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus en had eerder gezegd dat hij bereid was om die reden toernooien te moeten missen. Djokovic moest in januari na een rechtszaak in Australië het land verlaten en kon niet deelnemen aan de Australian Open in Melbourne.

“Djokovic staat op de deelnemerslijst van het toernooi en is daarom in het speelschema opgenomen. We overleggen momenteel met zijn team”, meldden de organisatoren van Indian Wells op Twitter. “Het is echter nog niet beslist of hij zal deelnemen aan het toernooi omdat hij nog toestemming van gezondheidsagentschap CDC moet krijgen om het land binnen te komen.” De Serviër won het masterstoernooi in Californië vijf keer.

De regels op de website van de CDC van 3 maart zeggen nog dat niet-Amerikaanse reizigers die geen immigranten zijn gevaccineerd moeten zijn tegen Covid-19 om per vliegtuig naar de Verenigde Staten te mogen reizen.