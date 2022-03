Formule 1-team Haas wijst Fittipaldi aan voor testraces Bahrein

Pietro Fittipaldi kruipt achter het stuur van de Formule 1-auto van Haas tijdens de officiële testdagen die donderdag beginnen op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Braziliaan vervangt de Rus Nikita Mazepin, die vanwege de inval van Rusland in Oekraïne uit het Amerikaanse raceteam is gezet.

De 25-jarige Fittipaldi is testrijder bij Haas en om die reden de logische vervanger, maar het is niet gezegd dat hij ook het racestoeltje krijgt voor het komende seizoen, dat op 20 maart begint met de Grote Prijs van Bahrein. De renstal moet de tweede wedstrijdrijder naast de Duitser Mick Schumacher nog aanwijzen.

Fittipaldi heeft al wel Formule 1-ervaring. De kleinzoon van de Braziliaanse tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi verving in 2020 de geblesseerde Fransman Romain Grosjean in de Grote Prijs van Sakhir en de Grote Prijs van Abu Dhabi.

Haas slaat vermoedelijk donderdag de ochtendsessie over bij de testdagen, die duren tot en met zaterdag. De raceauto’s zijn later dan gepland aangekomen op het circuit in Bahrein door een vertraging bij het vrachtvliegtuig dat de wagens vervoerde.