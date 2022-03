Minister Helder spreekt waardering uit voor signalen sportwereld

Conny Helder, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, heeft haar waardering uitgesproken voor de signalen die de Nederlandse sport heeft afgegeven met betrekking tot de situatie in Oekraïne. Samen met 37 landen heeft ze een verklaring ondertekend om de aanval van Rusland te veroordelen.

“De (inter)nationale sport is unaniem in het uitspreken van haar afschuw. Internationale organisaties zoals IOC, FIFA en UEFA lopen voorop in maatregelen met betrekking tot het weren van sporters en sportploegen die gelieerd zijn aan Rusland en Belarus”, schrijft Helder in een brief aan de Tweede Kamer.

“Ook de Nederlandse sportkoepels zoals NOC*NSF en KNVB volgden snel met een stevig en duidelijk signaal. Ik wil hierbij mijn grote waardering uitspreken voor de voortvarendheid en unanimiteit van de Nederlandse sport hierin. Sport zou moeten verbinden, verbroederen en inspireren. Met deze gezamenlijke verklaring laten wij ook zien dat deze waarden lijnrecht staan tegenover de recente ontwikkelingen in Oekraïne.”

Bonden als het IOC en de FIFA legden de Russische en Belarussische sporters al snel na de inval sancties op. Zo mogen de Russische voetballers niet deelnemen aan de play-offs voor het WK voetbal. De para-atleten uit Rusland en Belarus zijn geweerd van de Paralympische Spelen.