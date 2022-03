Oud-bokser Klitsjko wil nog groter isolement Russische sport

De Oekraïense oud-wereldkampioen boksen Vladimir Klitsjko wil dat Rusland nog meer geïsoleerd wordt van de internationale sportwereld. “Ik heb persoonlijk niets tegen de sporters, maar wel tegen de agressie van de Russische president Poetin en zijn oorlogsmachine”, aldus Klitsjko, die meervoudig wereldkampioen in het zwaargewicht was, in een interview met de Britse krant Mirror.

Klitsjko en zijn broer Vitali, die de burgemeester is van Kiev, zijn in hun stad gebleven om Oekraïne te verdedigen.

Tal van internationale sportbonden weren de Russen al van hun wedstrijden en toernooien vanwege de inval in Oekraïne, maar er zijn ook bonden die Russen laten meedoen onder neutrale vlag. Klitsjko ziet het liefst helemaal geen Russische sporters meer in internationale wedstrijden. “Dat is geen daad van agressie. Russische sporters zullen hun regering vragen waarom niemand meer tegen hen wil sporten”, aldus Klitsjko. “Sancties in de sport zijn heel belangrijk. We moeten deze oorlog stoppen, in naam van de vrede.”