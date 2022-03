Russische coureur Mazepin krijgt inreisverbod van EU

De ontslagen Russische autocoureur in de Formule 1 Nikita Mazepin mag de Europese Unie niet langer in en kan niet meer bij eventueel in de EU gestald geld. Datzelfde geldt voor zijn vader. Die was tot de Russische inval in Oekraïne een belangrijke sponsor van Mazepins voormalige renstal Haas. De familie moet haar banden met het Kremlin bekopen en is op de nieuwste Europese sanctielijst beland.

Het kunstmestbedrijf van Dmitri Mazepin, Uralchem, levert belangrijke inkomsten voor het regime van president Vladimir Poetin, stelt de EU. Daarmee zou hij ook schuld hebben aan de oorlog in Oekraïne. Omdat Mazepin senior de belangrijkste geldschieter was achter zijn zoons racecarrière, krijgt ook junior sancties opgelegd.