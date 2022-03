Tennisser Griekspoor treft Querrey op Indian Wells

Tallon Griekspoor speelt in de eerste ronde van Indian Wells tegen de Amerikaan Sam Querrey (34), tegenwoordig de nummer 114 van de wereld. De voormalig nummer 11 op de mondiale ranglijst is met een wildcard toegelaten aan het eerste masterstoernooi van het jaar.

Voor de 25-jarige Griekspoor wordt het zijn debuut op een masterstoernooi. De huidige mondiale nummer 54 kwam vorig jaar met zijn lagere ranking niet in aanmerking voor de grootste toernooien na de grand slams.

Botic van de Zandschulp, de nummer 47 op de wereldranglijst, neemt het in de openingsronde op tegen een qualifier. Van de Zandschulp (26) nam vorig jaar al deel aan Indian Wells. Hij verloor toen in de eerste ronde in drie sets van de Amerikaan Marcos Giron.

Ook Novak Djokovic is in het speelschema opgenomen. Het is echter nog onduidelijk of de ongevaccineerde Serviër de Verenigde Staten in kan. “Djokovic staat op de deelnemerslijst van het toernooi en is daarom in het speelschema opgenomen. We overleggen momenteel met zijn team”, aldus het toernooi.

Indian Wells begint donderdag voor de mannen, de vrouwen treden vanaf woensdag al aan. Het toernooi wordt beschouwd als ‘het vijfde grandslamtoernooi’.