Turncoach Zijp vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Turntrainer Nico Zijp is door de beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigde Wendy Vos, directeur van sportclub Flik-Flak waar Zijp werkzaam is. Het ISR kon de uitspraak nog niet bevestigen omdat de formele ondertekening nog ontbreekt, meldde directeur Henk van Aller.

Zijp was een van de turncoaches naar wie de aanklager van het ISR onderzoek deed na klachten over geestelijke en fysieke mishandeling van turnsters. Hij was onder meer de begeleider van Tisha Volleman, een van de turnsters die de afgelopen jaren regelmatig op EK’s en WK’s uitkwam. Anderhalve week geleden won ze nog goud en brons bij wereldbekerwedstrijden in het Duitse Cottbus.

Zijp werd in juli 2021 voor een jaar (voorwaardelijk) geschorst, maar ging in beroep. “Het klopt dat Nico nu volledig is vrijgesproken”, meldde Vos desgevraagd. “Tijdens de periode dat we moesten afwachten op een antwoord van het ISR mocht Nico alleen in de club actief zijn als coach. Volgens de statuten van de KNGU, mag Nico nu ook weer actief zijn als begeleidend coach op wedstrijden, die onder verantwoordelijkheid van de bond vallen.”