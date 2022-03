Verbannen Mazepin richt fonds op voor gedupeerde sporters

De verbannen Russische autocoureur Nikita Mazepin richt een hulpfonds op voor sporters die om politieke redenen zijn uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden. Mazepin zelf is vanwege de inval van Rusland in Oekraïne ontslagen bij het Formule 1-team van Haas. De coureur maakte zijn plannen bekend aan de media via een videoconferentie vanuit Moskou.

Het kunstmestbedrijf Uralkali van zijn vader Dmitri Mazepin zal de stichting met de naam ‘We Compete As One’ financieren. Het Russische bedrijf wil daarvoor de miljoenen euro’s gebruiken die het als sponsor heeft gestoken in de Amerikaanse renstal. Haas zegde de samenwerking op na de gewelddadige inval van Rusland in Oekraïne. Het bedrijf heeft een juridische procedure aangekondigd tegen Haas om die sponsorgelden terug te vorderen.

De stichting zal haar middelen inzetten om met name Russische sporters te helpen die volgens Mazepin hun leven hebben gewijd aan het voorbereiden op grote sportevenementen, maar vervolgens niet mee konden doen omdat het hen was verboden. Hij zegt ook toe banen te zoeken voor de gedupeerden en wil indien gewenst juridische en psychische hulp bieden.

“We weten allemaal dat de carrière van een topsporter maar kort duurt en dat het jaren van intense opoffering vergt om op het hoogste niveau te presteren”, zei Mazepin. “Als dat zomaar wordt weggenomen, is dat verwoestend. Ik zal hier aandacht aan besteden.”

De 23-jarige Russische coureur liet al eerder weten dat hij het niet eens is met zijn ontslag. Hij was bereid de clausule te ondertekenen waarin hij afstand nam van de Russische agressie om zodoende als neutrale sporter te kunnen blijven racen. “Ik kreeg een brief van de advocaat dat het contract was beëindigd, dat was het. De beslissing van Haas is niet gebaseerd op een richtlijn of een sanctie tegen mij of mijn vaders bedrijf. Dus ik vind het niet eerlijk. Er is in de sport kennelijk geen plaats voor neutraliteit.”