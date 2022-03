AZ verliest in slotminuten van FK Bodø/Glimt

AZ heeft in de eerste wedstrijd van de achtste finales van de Conference League verloren van FK Bodø/Glimt. In Noorwegen won de thuisclub met 2-1. De winnende treffer kwam op naam van Ola Solbakken, die in de slotminuten een strafschop benutte.

Halverwege leidde Bodø/Glimt, dankzij een doelpunt van Amahl William Pellegrino. Ongeveer een kwartier voor tijd zorgde Zakaria Aboukhlal voor de 1-1.

Pellegrino zette de thuisclub vlak voor rust op voorsprong. Na een vlot lopende aanval kopte hij in uit een voorzet van Alfons Sampsted. Daarvoor had AZ een fraaie mogelijkheid op de openingstreffer gehad. Na een fraaie aanname met de borst schoot Vangelis Pavlidis op de paal, na een pass van verdediger Pantelis Hatzidiakos.

Na een uur had Bodø/Glimt verder moeten uitlopen. Runar Espejord speelde zich vrij en schoot in, maar zag doelman Peter Vindahl Jensen bekwaam redden. In een zo mogelijk nog betere positie schoot Pellegrino in de rebound over. De volgende mogelijkheid was voor Hugo Vetlesen, maar hij schoot in vrije positie veel te zacht in.

Aboukhlal, invaller, maakte in de 73e minuut gelijk. Hij tikte in na een voorzet van Yukinari Sugawara. Daar was weer een handig hakballetje van Hakon Evjen aan vooraf gegaan.

Daar bleef het niet bij. Bodø/Glimt kreeg een strafschop, na een vermeende overtreding van Hatzidiakos op Ulrik Saltnes. Als er een VAR was geweest had die mogelijk geconstateerd dat de Griek de bal speelde.

Bij AZ haakte Jordy Clasie tijdens de warming-up af. Volgens trainer Pascal Jansen was hij ’s ochtends niet helemaal fit opgestaan. Evjen, oud-speler van de Noorse tegenstander, kwam daardoor in de basis. Fredrik Midtsjø ontbrak door een blessure.

De tweede wedstrijd is volgende week donderdag in Alkmaar.