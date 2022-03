Darter Van Gerwen wint opnieuw in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft opnieuw een zege geboekt op een zogenoemd mini-toernooi in de Premier League. In Brighton deed hij dat door in de finale Michael Smith te verslaan, 6-4.

De Nederlander had in de halve finale Joe Cullen verslagen met maar liefst 6-1. Hij was de avond begonnen met een wat zwaarder bevochten overwinning op James Wade, 6-5.

Een week eerder was Van Gerwen ook al de sterkste in Exeter. Toen versloeg hij in de eindstrijd Peter Wright. Dat was de eerste ’toernooizege’ voor Van Gerwen dit jaar.