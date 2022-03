Golficoon Woods opgenomen in Hall of Fame

Golfer Tiger Woods is opgenomen in de Hall of Fame. De vijftienvoudig majorwinnaar werd tijdens een ceremonie in Florida opgenomen in de eregalerij van de internationale golfsport. De 14-jarige dochter van Woods, Sam, was degene die het nieuws bekendmaakte tijdens een speech waarin ze terugblikte op de succesvolle, maar ook bewogen carrière van haar vader.

Sinds de 46-jarige Woods een jaar geleden ernstig gewond raakte bij een auto-ongeluk, werkt hij hard aan een comeback. “Dit is waarom je dit verdient, omdat je een vechter bent,” zei dochter Sam in haar speech.

Tot nu toe schreef Woods 82 PGA-titels op zijn naam en stond hij 683 weken op de nummer-1 positie. “Ik voel mij zo vereerd dat ik ben opgenomen in de Golf Hall of Fame. Dat Sam de inleiding verzorgde en mijn familie toekeek, maakte het nog specialer”, schreef Woods op Twitter bij een foto waarop hij poseert met zijn gezin.

“Golf is een individuele sport. Maar ik heb dit niet in mijn eentje gedaan. Ik ben tot dit punt in mijn loopbaan gekomen door mijn opvoeding, door twee geweldige ouders. Mijn ouders, mentoren en vrienden hebben me geholpen en gesteund in de meest donkere tijden van mijn loopbaan. Ook waren ze er om samen de successen te vieren.”

Het is nog niet bekend wanneer de revaliderende Woods weer kan meedoen aan golftoernooien.