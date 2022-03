Leclerc de snelste in Bahrein, Pérez rijdt meeste rondes

Charles Leclerc heeft in de ochtendsessie van de eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein de beste tijd neergezet. De 24-jarige coureur uit Monaco noteerde in de Ferrari een rondetijd van 1.34,531 op het Bahrain International Circuit. Sergio Pérez legde in de Red Bull-auto de meeste rondes af: 70.

De snelste ronde van de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen ging in 1.35,977, waarmee hij in de ochtend als vierde eindigde. Tijdens de testdagen in de aanloop naar het seizoen gaat het niet zozeer om de tijden, maar vooral om het uittesten van de nieuwe auto’s en de betrouwbaarheid daarvan.

Alexander Albon klokte in de Williams de tweede tijd, op ruim een halve seconde van de Monegask. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zette de vijfde tijd neer in de Mercedes, die opviel door de nieuwe en bijzonder smalle sidepods aan de zijkant van de auto. De Brit reed 62 rondes en gaf ruim 1,8 seconde toe op Leclerc, die twee rondjes meer deed. Het team van Haas ontbrak in de ochtendsessie, omdat al het materiaal van het team later dan gepland aankwam in Bahrein.

Wereldkampioen Max Verstappen neemt de vrijdag voor zijn rekening bij Red Bull, zaterdag komen de Nederlander en Mexicaan allebei in actie.