Ritwinnaar Ewan stapt af in Tirreno-Adriatico

De Australiër Caleb Ewan heeft donderdag de rittenkoers Tirreno-Adriatico verlaten. Dat deed de wielrenner van Lotto-Soudal een dag na zijn ritwinst in de derde etappe. Volgens zijn ploeg ondervond Ewan enige last van een valpartij van woensdag. De sprinter gaat zich nu richten op Milaan-Sanremo, de voorjaarsklassieker die hij al twee keer als tweede beëindigde.

“Caleb en het team hebben besloten dat het beter is om niet te forceren en de koers te verlaten. Hij zal nu herstellen en zich richten op zijn laatste voorbereidingen op Milaan-San Remo”, aldus de Belgische ploeg op Twitter. Ewan versloeg woensdag in de massasprint de Fransman Arnaud Démare en de Nederlander Olav Kooij. Voor de sprinters zijn er weinig kansen meer in de Tirreno.