Schaatsers bij wereldbekerfinale in actie voor Giro555

De Nederlandse schaatsers die dit weekend in actie komen bij de wereldbekerfinale in Heerenveen, schaatsen voor Giro555. De sponsorlogo’s op hun schaatspakken maken eenmalig plaats voor het logo van Giro555.

Na de wereldbekerfinale, die zaterdag en zondag verreden wordt in Thialf, voorzien de schaatsers hun pakken van een handtekening waarna die worden geveild. Alle opbrengsten gaan naar de hulpactie voor Oekraïne.

“We zijn getroffen door de beelden vanuit Oekraïne, een oorlog die ons allen raakt”, zegt Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB. “Het kostte weinig moeite om alle partijen achter dit initiatief te krijgen. Iedereen zet hier graag zijn schouders onder en dat is hartverwarmend.”

Schaatsster Irene Schouten nam maandag al het initiatief door het pak waarin ze de wereldtitel allround veroverde te veilen voor Giro555. Schouten had bij de WK allround, afgelopen weekend in het Noorse Hamar, al met een pak met het logo van de samenwerkende hulporganisaties willen rijden, maar er was te weinig tijd om dat te kunnen bewerkstelligen. De drievoudig olympisch kampioene van Beijing koos er daarom voor om haar pak na het toernooi te veilen.