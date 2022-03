Tennisster Rus uitgeschakeld in eerste ronde Indian Wells

Voor tennisster Arantxa Rus zit het WTA-toernooi van Indian Wells er al na de eerste ronde op. De 31-jarige Nederlandse verloor in drie sets van de Amerikaanse Katie Volynets, die met een wildcard is toegelaten tot het hoog aangeschreven toernooi in Californië. De partij duurde bijna 2,5 uur: 4-6 6-4 6-1.

Rus leverde acht keer haar servicebeurt in, waarvan drie in de laatste set. Ze plaatste zelf vijf keer een break op de service van de 20-jarige Amerikaanse. Volynets staat op plek 158 van de mondiale ranglijst. Rus, de nummer 69 van de wereld, bereikte onlangs op de WTA-toernooien van Qatar en Lyon wel de tweede ronde.

Het toernooi van Indian Wells, ook wel het ‘vijfde grandslamtoernooi’ genoemd, werd vorig jaar vanwege de coronapandemie in oktober gehouden. Rus bereikte toen voor het eerst de tweede ronde, waarin ze het moest afleggen tegen de Tsjechische topspeelster Petra Kvitova.