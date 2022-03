Verstappen vindt Netflix-serie over Formule 1 ‘over de top’

Bij Netflix is vanaf vrijdag het nieuwe seizoen van Drive to Survive te zien, de serie over het reilen en zeilen in de Formule 1. In de nieuwe afleveringen gaat het over het afgelopen seizoen met de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull heeft opnieuw niet meegewerkt. Hij zal wel kijken, vertelde Verstappen tijdens de testdagen in Bahrein. “Om te zien hoe over de top het is.”

“Ik denk dat het na seizoen één al verpest was. Ik ben een vrij nuchtere kerel en ik wil gewoon feiten en geen hype”, vertelde Verstappen, die vrijdag op dag twee van de testen zelf achter het stuur kruipt. Donderdag deed zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez dat.

Verstappen veroverde afgelopen jaar de wereldtitel na een tumultueuze slotdag in de GP van Abu Dhabi, waar hij de Brit in de laatste ronde passeerde.