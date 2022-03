Basketballer Curry doorbreekt grens van 20.000 punten in NBA

Basketballer Stephen Curry heeft de grens van 20.000 punten in de NBA doorbroken. De 33-jarige Amerikaanse sterspeler van Golden State Warriors deed dat in de gewonnen uitwedstrijd tegen Denver Nuggets (113-102). Curry werd de 49e speler met meer dan 20.000 punten in de Amerikaanse topcompetitie.

De drievoudig NBA-kampioen (2015, 2017 en 2018) haalde die mijlpaal op karakteristieke wijze, met een driepunter. Curry gooide tegen Denver Nuggets in totaal 34 punten bij elkaar, onder meer via vijf driepunters. Hij staat nu op 20.006 punten in de NBA. Kareem Abdul-Jabbar is de topscorer aller tijden met 38.387 punten. Van de nog actieve spelers staat LeBron James het hoogste op de lijst. De 37-jarige Amerikaan van Los Angeles Lakers neemt de derde plaats in met 36.743 punten.

Brooklyn Nets won met 129-100 bij Philadelphia 76ers. De clubs ruilden vorige maand enkele spelers. De bekendste daarvan, James Harden, kwam in dienst van de ‘Sixers’ tegen zijn oude club niet verder dan 11 punten. Bij Brooklyn Nets speelde Kevin Durant de hoofdrol met 25 punten en 14 rebounds.