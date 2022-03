Brand kost Formule 1-team Williams testdag in Bahrein

Voor het Formule 1-team van Williams is de tweede testdag in Bahrein beperkt gebleven tot slechts twaalf rondjes. De monteurs konden de schade die ’s ochtends aan de auto ontstond door een brand niet snel repareren. Williams moet de middagsessie op het circuit van Sakhir daarom overslaan.

De Canadese coureur Nicholas Latifi had vrijdagochtend pas een paar rondes gereden toen de achterremmen van zijn auto in brand vlogen. Latifi spinde mede daarom van de baan. Het duurde een tijdje voordat een marshall met een brandblusser het vuur had gedoofd.

“Uit eerste onderzoek blijkt dat het probleem dat de brand veroorzaakt heeft vrij klein is, maar zoals iedereen kon zien had het wel behoorlijk dramatische gevolgen”, aldus Williams op Twitter. De schade aan de achterkant van de FW44 bleek zo groot, dat de renstal zich al moet gaan richten op de laatste testdag in Bahrein. De coureurs Latifi en Alexander Albon komen zaterdag beiden in actie.