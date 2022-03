Djokovic bevestigt deelname in Monte Carlo

Novak Djokovic heeft bevestigd dat hij op het masterstoernooi van Monte Carlo weer in actie komt. De Servische nummer 2 van de wereld begint in Monaco, waar hij ook een vaste verblijfplaats heeft, aan zijn gravelseizoen.

De 34-jarige Djokovic heeft moeten afzeggen voor de masterstoernooien van Indian Wells en Miami omdat de ongevaccineerde tennisser de Verenigde Staten zonder vaccinatiebewijs niet mag betreden. Indian Wells is net begonnen, het toernooi van Miami vangt over anderhalve week aan.

Frankrijk heeft de coronamaatregelen recent versoepeld en een vaccinatie is niet langer verplicht om het land in te mogen. Daarom kan Djokovic eind mei en begin juni ook deelnemen aan Roland Garros, het grandslamtoernooi dat hij vorig jaar wist te winnen.

Het masterstoernooi van Monte Carlo wordt pas het tweede toernooi van het jaar voor Djokovic, die zich in januari op het laatste moment moest afmelden voor de Australian Open omdat zijn visum werd ingetrokken. Vorige maand maakte de Serviër zijn opwachting in Dubai, waar hij in de kwartfinales verloor. Mede daardoor raakte hij zijn nummer 1-positie op de wereldranglijst kwijt aan Daniil Medvedev.

Het toernooi van Monte Carlo duurt van 10 tot en met 17 april.