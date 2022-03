Formule 1-team Haas mag extra uren maken in Bahrein

Het Formule 1-team van Haas mag op de tweede en derde testdag in Bahrein wat extra uren maken op het circuit, als compensatie voor de gemiste trainingsuren op vrijdag. In eerste instantie was het de bedoeling dat Haas zondag na de testdriedaagse als enige renstal nog vier uur mocht rijden op het circuit van Sakhir, maar uiteindelijk is voor een andere oplossing gekozen.

Het materiaal van Haas arriveerde deze week pas laat in het Midden-Oosten, vanwege een technisch probleem bij het vrachtvliegtuig. Haas had daardoor zo weinig tijd om zich voor te bereiden, dat het team de ochtendsessie op donderdag moest overslaan. De monteurs waren toen nog druk bezig om de auto rijklaar te maken. In de middag kon de Braziliaanse testcoureur Pietro Fittipaldi 47 rondes afleggen.

Kevin Magnussen, terug bij Haas als vervanger van de weggestuurde Rus Nikita Mazepin, mag vrijdagmiddag een uur langer op de baan blijven dan de coureurs van de andere teams. De Deen begint zaterdagochtend ook een uur eerder dan de anderen. Zijn Duitse teamgenoot Mick Schumacher mag in de middagsessie twee uur langer zijn rondjes blijven rijden. Volgende week start het Formule 1-seizoen met de Grote Prijs van Bahrein.