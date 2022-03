Motorcrossers MXGP voor het eerst naar Oman

De motorcrossers in de MXGP-klasse, waaronder regerend wereldkampioen Jeffrey Herlings, gaan voor het eerst in Oman rijden. Dat blijkt uit de kalender voor 2022. De coureurs doen op 7 en 8 mei ook het legendarische circuit van Maggiora aan.

Oman is op 9 en 10 september het decor voor de slotrace van het seizoen.

Ondertussen zijn er twee races verreden in de MXGP: de Grote Prijs van Groot-Brittannië en de Grote Prijs van Lombardije. Tim Gajser uit Slovenië was twee keer de beste.

Herlings is dit seizoen nog niet in actie gekomen. De 27-jarige Brabander is nog altijd niet voldoende hersteld van een voetblessure.