Tennisser Murray boekt op Indian Wells 700e profzege

Tennisser Andy Murray heeft op het masterstoernooi van Indian Wells zijn 700e zege als proftennisser geboekt. De 34-jarige Schot won in de eerste ronde van de Japanner Taro Daniel. Daar had hij drie sets voor nodig: 1-6 6-2 6-4.

Onder de 700 overwinningen van Murray zitten twee titels op Wimbledon en een op de US Open. Namens Groot-Brittanniƫ won hij ook twee keer goud op de Olympische Spelen, in 2012 in Londen in 2016 en Rio de Janeiro in 2016. Daarna kampte de tennisser vooral met blessures en moest hij worden geopereerd aan een heup. Momenteel is hij de nummer 88 van de wereldranglijst.