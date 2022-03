Tennisster Osaka verslaat Stephens in winderig Indian Wells

Tennisster Naomi Osaka heeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Indian Wells een andere grandslamkampioene verslagen. Osaka was in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Sloane Stephens: 3-6 6-1 6-2. Het betekende voor de 24-jarige Japanse haar eerste zege op Stephens, in 2017 winnares van de US Open.

Osaka maakte in Indian Wells, waar ze in 2018 haar eerste WTA-titel pakte, haar rentree. De viervoudig grandslamkampioene nam de afgelopen weken rust om bij te komen van de opening van het seizoen in Australië. Op de Australian Open, het toernooi dat ze in 2019 en 2021 won, bleef de Japanse steken in de derde ronde.

Osaka viel daardoor ver terug op de wereldranglijst. Ze is nu de nummer 78 van de wereld. Stephens (28) staat op de 38e plaats. De twee grandslamkampioenen hebben vanwege hun plek op de mondiale ranking geen geplaatste status in Indian Wells en moesten daarom al in de eerste ronde aantreden.

De harde wind zorgde in Californië voor lastige omstandigheden. “Het voelde alsof ik moest vechten voor mijn leven”, zei Osaka. “Ik speelde tegen Sloane én tegen de wind. Maar ik bleef steeds tegen mezelf zeggen dat zij met dezelfde omstandigheden te maken had. Ik moest er gewoon zo goed mogelijk mee omgaan.”