Verstappen derde in Bahrein na sessie met drie rode vlaggen

Max Verstappen heeft in de ochtendsessie van de tweede testdag van de Formule 1 in Bahrein de derde tijd neergezet. De wereldkampioen kwam in zijn Red Bull-auto tot 45 rondes. Esteban Ocon reed in de Alpine 59 rondes en was met 1.34,276 de snelste coureur in de ochtend.

Verstappen gaf bijna 1,6 seconde toe op de Fransman. Charles Leclerc was in de Ferrari minder dan een tiende van een seconde langzamer dan Ocon. George Russell legde in de Mercedes de meeste rondes af: 67. De Britse coureur zat met zijn beste rondetijd wel 4,3 seconde achter Ocon. Tijdens de driedaagse in Bahrein draait het niet zozeer om de tijden, maar vooral om het testen van de nieuwe auto’s en de betrouwbaarheid daarvan.

De ochtendsessie moest drie keer worden stilgelegd. Eerst omdat de Williams van Nicholas Latifi in brand vloog, later vielen Sebastian Vettel (Aston Martin) en Valtteri Bottas (Alfa Romeo) stil op het circuit. Het leidde alle keren tot een rode vlag en een onderbreking van de sessie.

Na de lunch stapt Verstappen opnieuw in de RB18. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio PĂ©rez nam de eerste testdag voor zijn rekening, zaterdag komen beide coureurs in actie.