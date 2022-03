Weer zilver voor snowboarder Vos op Paralympische Spelen

Snowboarder Chris Vos heeft net als vier jaar geleden een zilveren medaille behaald op de Paralympische Spelen. De 24-jarige Vos pakte in 2018 in Pyeongchang zilver op de snowboardcross en nu deed hij dat in China op de banked slalom. De Noord-Hollander, die aan een zwaar ongeval op 5-jarige leeftijd een verlamming van zijn rechterbeen overhield, moest op het Genting Snow Park in Zhangjiakou alleen de Chinees Wu Zhongwei voor zich dulden.

Vos zette in de eerste run de tweede tijd neer achter Wu, waarna alle snowboarders nog een keer het parcours mochten afleggen om te proberen hun tijd te verbeteren. Vos zat lang onder de tijd van de Chinees, maar bleef uiteindelijk op de finish toch 0,14 seconde boven Wu. De Chinees, al zeker van het goud, scherpte vervolgens in zijn tweede poging zijn tijd nog met ruim een seconde aan.

“Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat”, zei Vos, die vorige week samen met Lisa Bunschoten de Nederlandse vlag droeg bij de openingsceremonie in Beijing. “Ik ging voor goud en ik kom met zilver terug. Uiteindelijk was de Chinees de grote verrassing, ik ken hem eigenlijk niet eens. Zilver op de slalom had ik nog niet op de Spelen, dus dit is een mooie kers op de taart van de afgelopen vier jaar, na wat we allemaal hebben gewonnen en overwonnen.”

De Haarlemmer werd eerder deze week vierde op de snowboardcross. Vos bezorgde TeamNL vrijdag de derde medaille van deze Paralympische Spelen. De zitskiƫrs Jeroen Kampschreur en Niels de Langen pakten maandag respectievelijk zilver en brons op de supercombinatie.

Bij de vrouwen kwam Bunschoten niet verder dan de zevende plaats op de banked slalom, Renske van Beek werd elfde. Zitskiester Barbara van Bergen eindigde als vijfde op de reuzenslalom.