Financiële steun van IOC voor Oekraïense sporters in nood

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft 200.000 dollar, omgerekend ruim 180.000 euro, beschikbaar gesteld voor Oekraïense sporters. Dat geld is onder meer bedoeld om atleten, coaches en hun familieleden te evacueren uit oorlogsgebieden in Oekraïne en ze op veilige plekken op te vangen. Het IOC financiert daarnaast de voorbereiding van de Oekraïense gymnastiekploeg op de komende toernooien, waaronder de wereldbekers en de EK, en de achttien atleten uit Oekraïne die in Turkije zitten.

IOC-voorzitter Thomas Bach kondigde vorige week al de oprichting van een solidariteitsfonds voor Oekraïne aan. De samenwerkende Europese olympische comités doen daar ook aan mee. Voormalig polsstokhoogspringer Sergei Boebka, voorzitter van het olympisch comité van Oekraïne en IOC-lid, leidt de werkgroep die bekijkt waar het geld het beste voor gebruikt kan worden.

“We hebben nu de meest dringende zaken bepaald”, aldus Boebka. “Naarmate de situatie zich verder ontwikkelt, kunnen daar in de komende dagen en weken andere prioriteiten bij komen. Het solidariteitsfonds biedt dan steun.”

Het IOC riep kort na het begin van de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne alle internationale sportbonden op om sporters uit Rusland en Belarus voorlopig te weren op internationale evenementen.