KNVB wil vluchtelingen uit Oekraïne opvangen op complex in Zeist

De KNVB heeft de gemeente Zeist aangeboden om vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk op te vangen op het complex van de voetbalbond. De KNVB zegt voor minimaal vijf weken 45 vluchtelingen te kunnen opvangen in één van de gebouwen op de KNVB Campus in de bossen van Zeist. Volgens de bond reageerde de gemeente positief op het aanbod.

Op de KNVB Campus trainen de nationale voetbalteams. Het complex bevat naast diverse velden onder meer een hotel, een medisch centrum, vergaderruimtes en een zwembad. De KNVB verhuurt het zwembad en een zogeheten seminargebouw aan zwembond KNZB. Die gebouwen worden doorgaans gebruikt door de nationale waterpoloteams, maar het seminargebouw is nu beschikbaar voor vluchtelingen.

Het gebouw telt tien vierpersoonskamers, één driepersoonskamer en één tweepersoonskamer. Iedere kamer heeft een douche en toilet.

Iedere veiligheidsregio in Nederland heeft de opdracht gekregen om op korte termijn duizend opvangplekken te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. In de komende tijd moeten daar nog eens duizend plekken bij komen. In de provincie Utrecht, waar Zeist onder valt, zijn momenteel bijna 1300 plekken beschikbaar.