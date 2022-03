Ook De Vries stand-by om Ricciardo te vervangen in GP Bahrein

Formule 1-renstal McLaren heeft de vervangers voor het kiezen mocht Daniel Ricciardo niet op tijd zijn hersteld voor de Grote Prijs van Bahrein. De Australiër heeft corona en zit in isolatie. Een van de coureurs die in aanmerking komt om eventueel in de Formule 1-auto van McLaren te stappen is de Nederlander Nyck de Vries. De wereldkampioen in de Formule E is een van de reserves bij Mercedes, dat de motoren levert aan McLaren. Ook de Belg Stoffel Vandoorne, de Schot Paul di Resta en de Australiër Oscar Piastri kunnen worden aangewezen als vervanger.

“Wat betreft de reserverijders hebben we, net als voorgaande jaren, een overeenkomst met Mercedes waarbij we reserverijders delen,” zei teambaas Andreas Seidl van McLaren tegen verslaggevers op het circuit van Sakhir. “Maar nogmaals, ik verwacht dat Daniel volgende week weer in goede vorm zal zijn.”

Volgens Seidl komt Ricciardo dinsdag 17 maart uit quarantaine en zou hij dan alsnog de openingsrace kunnen rijden. Wel met achterstand in testkilometers, want de 32-jarige Australiër is door zijn gezondheidsklachten niet in actie gekomen tijdens de testdriedaagse in Bahrein.