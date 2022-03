Oud-coach Kemkers genoot van mooi slot schaatscarrière Wüst

Ireen Wüst rijdt zaterdag in Heerenveen de allerlaatste schaatswedstrijd uit haar carrière. Daarna neemt de 35-jarige schaatsster samen met mede-schaatsicoon Sven Kramer afscheid van het publiek in Thialf. Gerard Kemkers, negen jaar lang de coach van beide schaatsers, zei te hebben genoten van haar gouden race op de Spelen van Beijing.

Kemkers was van 2005 tot en met 2014 de coach van Wüst bij TVM en kreeg de schaatsster net als Kramer als 18-jarig talent in zijn ploeg. Hij is dankbaar voor “de unieke periode” die ze samen hebben meegemaakt. “Het zijn toch de groten der aarde”, omschrijft hij het tweetal. Wüst won in die jaren op drie Spelen vier keer goud en werd vijf keer wereldkampioene allround. Kramer was goed voor drie olympische titels en werd zes keer wereldkampioen allround.

“Ik heb daar jarenlang studie van kunnen maken”, zegt Kemkers. “Zij hebben mij ook beter gemaakt als coach. We hebben in Nederland veel winnaars, maar een tijdperk neerzetten zoals zij beiden hebben gedaan vereist nog wat meer.”

Dat Wüst haar carrière-einde na het goud in Pyeongchang in 2018 op de Spelen van Beijing van nóg een hoogtepunt wist te voorzien verbaasde Kemkers niet. Hij noemt het vermogen om op het juiste moment boven zichzelf uit te stijgen een van haar talenten. “Als een belangrijke wedstrijd komt, dan omcirkelt ze die en wordt er verliefd op. En binnen die verliefdheid groeit ze. Die bijzondere gave heeft ze.”

Naast zo’n uitgetekende route, noemt hij ook de WK van 2019 in Inzell heel speciaal. Daar bracht Wüst een ode aan haar net overleden vriendin Paulien van Deutekom en wist ze “dat speciale knopje” te vinden om tot een topprestatie te komen, ook zonder een goede voorbereiding.

Kemkers noemde de gouden olympische race van Wüst in Beijing een masterclass 1500 meter. “Technisch, strategisch, fysiologisch en mentaal was die van uitzonderlijke kwaliteit. Ze was zo in balans. Je hoopt altijd dat het zo mooi afloopt als nu bij Wüst, maar kun je dat niet altijd verwachten.”

De laatste race van de Brabantse tijdens de wereldbekerfinale wordt ook zeker speciaal. Kemkers: “Ireen kennende en dan de confrontatie met een vol Thialf, die zal zeker met een ‘wedstrijdmind’ aan de start staan. Zij is in staat nog iets bijzonders uit de schaatsen te toveren.”

De huidige directeur van TalentNED, dat zich richt op talentontwikkeling van Nederlandse sporters, vertelt dat Wüst eerder bij zijn organisatie ook al haar kennis en kunde heeft gedeeld. Een rol bij TalentNED zou hij zeker zien zitten, “maar ik denk dat Ireen eerst even afstand moet nemen”.