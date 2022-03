Pérez de snelste in aangepaste Formule 1-auto Red Bull

De Mexicaanse Red Bull-coureur Sergio Pérez heeft in de ochtendsessie van de laatste testdag van de Formule 1 in Bahrein de beste tijd neergezet. De teamgenoot van Max Verstappen reed in een geüpdatete RB18. Red Bull had al aangekondigd dat zaterdag enkele veranderingen aan de auto te zien zouden zijn.

Zo zijn onder meer de sidepods, de luchtinlaten aan de zijkant van de auto’s, anders van vorm. De rijwind moet daarmee beter om de auto heen worden geleid. Het Formule 1-team van Mercedes baarde deze week in Bahrein opzien met bijzonder smalle sidepods. Teambaas Christian Horner van Red Bull zei vrijdag onder de indruk te zijn van de “innovatieve vondst” van de grote concurrent. “Het is een interessante aanpassing. Voor zover we nu kunnen zien, valt de Mercedes binnen alle regels”, aldus Horner.

Pérez zette met 1.33,105 de beste tijd in de ochtend neer. Alleen de Chinese nieuwkomer Guanyu Zhou (Alfa Romeo) zat binnen een seconde van de Mexicaan, de andere coureurs waren aanzienlijk langzamer. Zo gaf zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes ruim 3 seconden toe. Pierre Gasly (AlphaTauri) reed de meeste rondjes: 91.

Na de lunch neemt Verstappen het stuur over van Pérez. De wereldkampioen reed vrijdag 86 rondes over het circuit van Sakhir en zette toen met 1.34,011 de derde tijd neer.