Pogacar slaat toe in koninginnenrit Tirreno-Adriatico

Tadej Pogacar heeft toegeslagen in de koninginnenrit van de Tirreno-Adriatico. De Sloveense wielrenner reed in de zesde etappe iedereen uit het wiel op de steile Monte Carpegna, de laatste beklimming van de 215 kilometer lange rit. De renner van UAE Emirates soleerde vervolgens naar zijn tweede ritwinst en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement van de aansprekende Italiaanse voorjaarsronde.

De winnaar van de Tour de France is het seizoen ijzersterk begonnen. De 23-jarige Pogacar won al de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, de Strade Bianche en stevent nu af op de eindzege in de Tirreno, die zondag eindigt.

Jonas Vingegaard, de Deen in dienst van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, arriveerde in Carpegna als tweede op meer dan een minuut achterstand. De Spanjaard Mikel Landa (Bahrain) finishte direct achter Vingegaard als derde. De Australiër Richie Porte (Ineos) gaf als nummer vier al 1.34 toe. Beste Nederlander was Thymen Arensman, die als tiende binnenkwam op 2.23.

De Monte Carpegno bleek een echte scherprechter. De renners moesten twee keer over de 6 kilometer lange klim met gemiddeld 9,9 stijgingspercentage, waar in de bermen nog hopen sneeuw lagen. Bij de eerste passage kwam de Amerikaan Quinn Simmons als eerste door. De renner van Trek-Segafredo was een van de vroege vluchters in de koers. Het ging hem vooral om de punten voor de bergtrui, hij hield in de afdaling de benen stil en werd ingelopen.

Een omvangrijke eerste groep begon op 19 kilometer van de finish aan de tweede beklimming van de col. De Belg Remco Evenepoel, die bij de start van de etappe de nummer twee was in het klassement en als belangrijkste uitdager van Pogacar werd gezien, reed toen al op grote achterstand. Landa voerde het tempo op en de groep dunde snel uit, maar de oppermachtige Pogacar kreeg hij er niet af. Integendeel, een stevige versnelling van de Sloveen was genoeg om los te komen en snel in zijn eentje afstand te nemen van de rest. Hij begint zondag aan de slotrit naar San Benedetto del Trento met 1.52 voorsprong op Vingegaard, de nieuwe nummer twee in de tussenstand. Arensman staat zesde op 3.16. Evenepoel is ver weggezakt.