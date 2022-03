Record voor coach Popovich met 1336e overwinning in NBA

Basketbalcoach Gregg Popovich heeft het recordaantal overwinningen in de NBA verbeterd. De 73-jarige Amerikaan vierde vrijdagavond met San Antonio Spurs de 1336e zege uit zijn carrière. Daarmee overtrof hij Don Nelson, die tussen 1976 en 2010 in de Amerikaanse basketbalcompetitie 1335 overwinningen had geboekt.

Popovich fungeert al sinds 1996 als hoofdcoach van de Spurs. Hij veroverde met zijn ploeg vijf titels in de NBA, in 1999, 2003, 2005, 2007 en 2014. Begin deze week evenaarde Popovich, die vorig jaar als bondscoach de nationale ploeg in Tokio naar olympisch goud leidde, het record van Nelson met een zege op Los Angeles Lakers. Voor eigen publiek tegen Utah Jazz volgde zege nummer 1336 (104-102).

Popovich had 2030 wedstrijden nodig om het record van Nelson, die 2398 keer als hoofdcoach op de bank zat, te verbeteren. “Iedereen deelt mee in dit record. Het is niet van mij, het is van ons allemaal hier in deze stad”, zei de Amerikaan, nadat zijn ploeg in het vierde kwart een achterstand van 15 punten had weggewerkt. “Basketbal is een teamsport.”

San Antonio Spurs staat met 26 zeges tegenover 41 nederlagen op de elfde plaats in het westen, waarin Utah Jazz de vierde plek inneemt (41-25). De ploeg van Popovich kon de zege goed gebruiken in de strijd om deelname aan de play-offs.

LeBron James leidde LA Lakers met 50 punten naar een overwinning op Washington Wizards (122-109). De 37-jarige James kwam eerder deze maand tegen Golden State Warriors al eens tot 56 punten. De in 2020 overleden Kobe Bryant was in het seizoen 2007-2008 de laatste speler van de Lakers die in meerdere wedstrijden minimaal 50 punten maakte.