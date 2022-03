Schaatser Kramer krijgt bij afscheid koninklijke onderscheiding

Sven Kramer is bij zijn afscheid in Thialf in Heerenveen onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De 35-jarige Fries kreeg de onderscheiding van minister van Sport Conny Helder voor zijn “unieke” verdiensten in de sport.

Kramer zei supervereerd te zijn en was er ook trots op. “Ik had deze niet zien aankomen” zei hij. “Ik ben heel dankbaar en hoop dat ik mensen heb kunnen inspireren en dat ze er net zoveel plezier aan beleven als ik heb gehad”, zei de schaatser die later zaterdagmiddag samen met Ireen Wüst nog een groots afscheid krijgt in Thialf.