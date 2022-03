Schaatser Nuis klopt olympisch kampioen Krol op 1000 meter

Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen de 1000 meter op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen op de 1500 meter kwam in Thialf tot 1.08,05. Daarmee bleef hij de olympisch kampioen op de 1000 meter, Thomas Krol, nipt voor. Die werd tweede in 1.08,24. Hein Otterspeer werd met 1.08,70 derde. Kai Verbij werd met 1.08,80 vijfde.

Nuis kon bij de Spelen van Beijing zijn olympische titel op de 1000 meter niet verdedigen. Hij eindigde op het olympisch kwalificatietoernooi als vierde. Wel kon hij bij de Spelen in China starten op de 1500 meter en daarop prolongeerde hij zijn titel.