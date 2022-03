Schaatsers Wüst en Kramer krijgen eigen bocht in Thialf

Ireen Wüst en Sven Kramer hebben bij hun afscheid van de schaatssport hun eigen bocht gekregen in Thialf. Die werden onthuld tijdens een speciale afscheidsceremonie in een volgepakte schaatstempel in Heerenveen. Daarna reden beide schaatsers nog een ereronde.

De bocht voor de finish heet voortaan de Sven Kramer-bocht, de andere bocht na de finish de Ireen Wüst-bocht. Koning Willem-Alexander en prinses Amalia waren bij het afscheid aanwezig, net als vrienden en familie van de twee schaatsers. Zij stonden opgesteld op het middenterrein.

De twee schaatsiconen waren daarvoor al toegezongen en toegesproken. “Als je alleen met een voornaam door het leven kunt, ben je heel groot”, zei premier Mark Rutte in een videotoespraak. IOC-voorzitter Thomas Bach noemde beiden “ware legenden” en zei ze een herinneringsmedaille van de Spelen van Beijing te geven. Directeur-bestuurder Herman de Haan van schaatsbond KNSB kende hen de oeuvreprijs toe en benoemde Kramer en Wüst tot ereleden.

“Ik ben ontroerd”, zei Wüst na de huldiging. “Het was een fantastische dag. In een vol Thialf een 1500 meter schaatsen, een mooier afscheid kan ik niet bedenken. En dan nu dit. Thialf is al die jaren fantastisch geweest. Ik heb volop genoten en zou het zo weer over doen.”

Kramer zei dat hij niet wist wat hij kon verwachten. “Dit heeft iedere verwachting overtroffen. Daar ben ik heel dankbaar voor.” De schaatser was eerder op de dag door minister Conny Helder benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Wüst was bij de huldiging na de Olympische Spelen vorige maand al benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.