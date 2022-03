Schaatsster Kok op 500 meter in Thialf tweede achter Jackson

Schaatsster Femke Kok is als tweede geëindigd op de eerste 500 meter bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. In Thialf reed de 21-jarige Friezin naar een tijd van 37,64 seconden. Daarmee was ze 0,32 seconde langzamer dan olympisch kampioene Erin Jackson.

De Amerikaanse zette met haar winnende tijd van 37,32 een forse stap naar de eindzege in de wereldbeker. Haar enige overgebleven concurrente in het klassement, de Japanse Nao Kodaira, werd met 37,72 derde.

Kok was in haar rit tegen teamgenote Michelle de Jong sneller weg en dook als eerste onder de 38 seconden. De Jong bleef daar met 38,06 net boven en eindigde als zesde. Marrit Fledderus reed in de eerste rit met 38,13 de zevende tijd. Dione Voskamp werd met 38,86 tiende.