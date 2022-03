Teunissen verlaat Parijs-Nice met oog op klassiekers

Wielrenner Mike Teunissen heeft Parijs-Nice verlaten. De 29-jarige Limburger voelde zich de afgelopen dagen niet zo goed en besloot aan het begin van de zevende etappe, een rit over 155,5 kilometer met de aankomst op de Col de Turini, af te stappen. Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma wil Teunissen “niets forceren met het oog op de klassiekers”.

De afgelopen dagen haakten al tientallen renners af in Parijs-Nice, onder wie de Nederlandse sprinters Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Jumbo-Visma was een van de weinige ploegen die nog met alle zeven renners in de koers zat. Teunissen stond op de 84e plek in het algemeen klassement, met een achterstand van bijna 40 minuten op zijn ploeggenoot Primoz Roglic. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma draagt de gele leiderstrui.