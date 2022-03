Verstappen de snelste, maar nog lang niet ‘volle bak’ gereden

Max Verstappen was verreweg de snelste op de derde en laatste testdag van de Formule 1 in Bahrein, maar hij is niet ‘volle bak’ gegaan. “De auto voelt goed en ik heb het gewenste programma kunnen afwerken, dus dat is positief. Maar het heeft niet veel zin om naar de rondetijden te kijken, want niemand is nog voluit gegaan”, zei de wereldkampioen na afloop van 53 ronden in de nieuwe Red Bull.

Verstappen vertelde verder dat hij vooral nieuwsgierig was naar de nieuwe banden van Pirelli. De Formule 1 gebruikt dit jaar een groter formaat. “De focus lag echt op het testen van de banden die we volgende week gaan gebruiken tijdens de eerste grand prix”, zei hij. “We hebben zeker weer meer geleerd. De nieuwe onderdelen die vandaag op de auto zaten, werkten goed en daar hoop je natuurlijk op. Ten opzichte van de eerste testdagen in Barcelona hebben we de auto sneller gemaakt.”