Verstappen sluit testdagen Formule 1 af met snelste ronde

Max Verstappen lijkt met vertrouwen de openingsrace van de Formule 1 in te kunnen gaan. De wereldkampioen reed in de slotsessie van de testdriedaagse op het circuit van Sakhir in Bahrein de snelste ronde van allemaal. Hij klokte 1.31,720. De Monegask Charles Leclerc zette in zijn Ferrari de tweede tijd neer, maar hij was wel bijna 7 tienden langzamer dan de Nederlander. De Spanjaard Fernando Alonso noteerde de derde tijd, hij gaf in zijn Alpine bijna een seconde toe op Verstappen.

Tijden zeggen lang niet alles tijdens de testdagen en zeker dit jaar, waarin de Formule 1-bolides drastisch zijn veranderd, ging het de teams er vooral om zoveel mogelijk de aanpassingen uit te proberen. Maar de laatste sessie gebruiken de coureurs vaak om even het racetempo op te zoeken en dat ging Verstappen in ieder geval goed af.

Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen die vorig jaar het kampioenschap in de laatste race verspeelde aan Verstappen, was duidelijk nog op zoek naar snelheid in zijn nieuwe Mercedes. Hij kwam tot de zeventiende tijd en was bijna 4,5 seconden langzamer dan Verstappen.

Verstappen kwam alleen in de middagsessie in actie en reed in totaal 53 ronden. In de ochtend was zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez tot 43 ronden gekomen. Hij toonde een Red Bull waar een en ander aan veranderd was. De sidepods voor de luchtinlaat waren anders van vorm en ook de ‘vloer’ van het chassis was wat aangepast. De auto’s in de Formule 1 zien er dit seizoen totaal anders uit dan vorig jaar doordat de regels voor aerodynamica zijn gewijzigd. De nieuwe generatie auto’s moet dichter achter elkaar kunnen rijden en inhalen vergemakkelijken.

De Limburger maakte tijdens laatste testsessie nog wel een uitglijder. Zijn banden waren nog niet goed op temperatuur, waardoor Verstappen de grip kwijtraakte en om zijn as tolde. Hij reed de auto terug de baan om en zette vervolgens aan voor de beste rondetijden.

De Canadees Nicholas Latifi reed de meeste rondjes in Sakhir, 124 in totaal. Alonso noteerde 12 ronden. De eerste race in de Formule 1 is over een week de Grote Prijs van Bahrein.