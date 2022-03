Wüst werd al emotioneel van ovatie voor haar laatste race

Ireen Wüst had nog nooit zo’n hard applaus in Thialf gehoord als voor de start van haar allerlaatste race, zaterdag bij de wereldbekerfinale. “Ik was daar niet op voorbereid en moest al een soort van huilen en toen moest ik nog schaatsen. Daarom was het misschien niet mijn beste rit”, zei ze over haar laatste optreden in de schaatstempel in Heerenveen.

Wüst zei dat ze al had ingecalculeerd dat er veel applaus zou komen en was speciaal een rit eerder al het ijs opgegaan. “Daar waar ik reed, was het geluid”, merkte ze. “Ik probeerde nog een goede rit te rijden, maar dat lukte niet echt. Maar ik heb wel van elke seconde genoten.”

Wüst moest in haar laatste rit in de Japanse Miho Takagi haar meerdere erkennen, maar dat maakte allemaal niet meer uit, zei ze. “Als ik een hele goede 1500 meter wil rijden, moet ik gefocust zijn. Maar gedurende de dag was het net alsof ik jarig was. Iedereen stuurt berichtjes en ik krijg bedankjes van collega’s. Dat doet heel veel met je. Als je dan nog moet starten, is het best lastig.”

Nederlands meest succesvolle olympiër wist dat ze later op de dag nog een vol programma heeft met haar officiële afscheid. “Ergens tot half elf, dat laat ik maar over me heenkomen. Ik moet me om half vier ergens gedoucht en aangekleed melden”, zei ze na haar rit.